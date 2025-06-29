Путин отметил важность наращивания группировки атомных ледоколов

Наращивание группировки атомных ледоколов для круглогодичной навигации по трансарктическому коридору и Севморпути является приоритетом для страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

Глава государства подчеркнул, что перед российской судостроительной отраслью стоят масштабные задачи. То, как они будут решаться, имеет принципиальное значение для безопасности морских границ.

Ранее Путин предположил, что российские ледоколы могут заинтересовать американского президента Дональда Трампа. Он напомнил, что США подписали договор о поставках кораблей с Финляндией.

По мнению российского лидера, финские судостроительные компании вряд ли смогут справиться с постройкой ледоколов.