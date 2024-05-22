Путин заявил о необходимости системы поддержки за укрепление технологического суверенитета

В России требуется выстроить систему поддержки компаний, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Еще одна важная тема, которую предлагаю сегодня обсудить, — это стандарт общественного капитала бизнеса. Мы с самого начала договорились, что здесь не будет излишней бюрократии, формальной отчетности», — указал глава государства.

Напротив, подчеркнул Путин, принципиально важным сейчас является создание системы инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета.

«Знаю, что у вас такие примеры есть. Если считаете возможным, было бы хорошо их представить», — добавил он.

По мнению главы государства, если отечественные решения в технологической сфере окажутся эффективны, они будут востребованы, их будут брать, несмотря на санкции.

«Рынок все выстроит, но за него надо бороться», — подчеркнул президент.