Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего России

Новые национальные проекты являются базовыми инструментами формирования будущего России. Об этом на совете по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что новые национальные проекты в России стартовали в 2025 году.

«По сути, это базовые, ключевые инструменты созидания и формирования будущего страны. Они консолидируют усилия всех уровней власти, научных и предпринимательских кругов, общественных объединений и наших институтов на достижение национальных целей развития», — сказал президент.

Путин отметил, что на начальном этапе реализации нацпроектов нужно утвердить их финансирование и обеспечить нормативно-правовую базу.

Президент также констатировал, что России уже удалось добиться заметных изменений в жизни страны по итогам выполнения прошлых национальных проектов.

Кроме того, Путин сообщил о готовности нового профильного нацпроекта «Космос», который он анонсировал в апреле.