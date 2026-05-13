Путин поздравил «Российские космические системы» с 80-летием

Путин поздравил с юбилеем РКС, без которых не было бы исследований Луны и Марса

Президент России Владимир Путин в среду поздравил внесшее вклад в исследования Луны, Венеры и Марса​ предприятие «Российские космические системы» с 80-летием. Обращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что талантливые инженеры, конструкторы, специалисты и рабочие внесли значимый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли страны.

«Вы по праву можете гордиться достижениями и прорывными конструкторскими решениями, во многом обеспечившими разработку и запуск искусственного спутника Земли, создание отечественных баллистических ракет, полет человека в космос, реализацию программ исследования Луны, Марса, Венеры», — указал президент.

В настоящее время РКС активно внедряют результаты научных исследований и уникальные технологии, а также производят современную аппаратуру космического назначения, добавил Путин. Он пожелал предприятию новых успехов и всего наилучшего.

Ранее российский лидер включил полет Гагарина в главные события XX века.