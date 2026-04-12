Путин включил полет Гагарина в главные события XX века

Космонавт Юрий Гагарин осуществил мечту всего человечества о покорении Вселенной и сделал первый шаг по дороге, ведущей к звездам. Как сообщило РИА «Новости» , такое обращение президент России Владимир Путин направил участникам и гостям концерта в честь Дня космонавтики в Кремлевском дворце.

Глава государства подчеркнул, что первый полет человека в космос вошел в число главных событий XX века и открыл новую эпоху в истории цивилизации.

«Мы искренне гордимся тем, что именно наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин 65 лет назад осуществил смелую дерзновенную мечту человечества о покорении Вселенной и проложил людям дорогу к звездам», — зачитал послание Путина вице-премьер Денис Мантуров.

Президент в своем послании поздравил работников и ветеранов отрасли, а также всех россиян с наступившим праздником.

Поздравление россиян с Днем космонавтики записали члены российского экипажа МКС

Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. В видеообращении они отметили, что 65 лет назад Юрий Гагарин совершил первый виток вокруг Земли и первым в мире увидел всю красоту нашей планеты.

Космонавты подчеркнули, что продолжили путь своего предшественника и проделали большую работу, чтобы следующие поколения реализовали мечты о путешествиях к звездам и дальним планетам.