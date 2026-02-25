Путин поручил защитить внутренний рынок биотехнологий

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий и поддержки отечественных компаний. Об этом он заявил на Форуме будущих технологий.

«Чтобы отечественные биотех-компании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции, прошу правительство предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий», — сказал глава государства.

Он также поручил разработать сценарии практического применения биотехнологий в экономике и социальной сфере.

Путин подчеркнул, что защищать внутренний рынок необходимо современными рыночными методами. Ранее на форуме президент назвал развитие биоэкономики стратегической задачей и предложил внедрить в этой сфере экспериментальные правовые режимы, как в беспилотной авиации. Новая стратегия должна быть готова до 2050 года.