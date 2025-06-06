Путин объявил о готовности нацпроекта «Космос»

Россия гордится уникальными достижениями в космической сфере и продолжит работу по реализации долгосрочных планов. Об этом на открытии заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что одной из тем встречи станет обсуждение национального проекта «Космос», предусматривающего комплексное развитие отрасли.

В планы нового национального проекта по развитию космической сферы включили крупную спутниковую группировку для управления беспилотниками. Об этом в минувший вторник на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Он подчеркнул, что для управления дронами на Земле на орбиту выведут 102 спутника и один космический аппарат.

Руководитель госкорпорации добавил, что в рамках реализации национального проекта готовится запуск еще одной группировки спутников «Рассвет» для распространения широкополосного интернета, а также 114 аппаратов для дистанционного зондирования Земли.