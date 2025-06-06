Путин объявил о готовности нацпроекта «Космос»

Россия гордится уникальными достижениями в космической сфере и продолжит работу по реализации долгосрочных планов. Об этом на открытии заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что одной из тем встречи станет обсуждение национального проекта «Космос», предусматривающего комплексное развитие отрасли.
«Обязательно будем формировать смелые долгосрочные планы, задавать горизонт комплексного развития для уверенной работы ракетостроителей, разработчиков космических аппаратов», — заявил Путин.
В планы нового национального проекта по развитию космической сферы включили крупную спутниковую группировку для управления беспилотниками. Об этом в минувший вторник на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Он подчеркнул, что для управления дронами на Земле на орбиту выведут 102 спутника и один космический аппарат.
Руководитель госкорпорации добавил, что в рамках реализации национального проекта готовится запуск еще одной группировки спутников «Рассвет» для распространения широкополосного интернета, а также 114 аппаратов для дистанционного зондирования Земли.
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