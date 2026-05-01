Первый рейс SSJ-100 отправился из Жуковского в Минск

30 апреля аэропорт «Жуковский» стал местом исторического события: первый рейс на отечественном самолете SSJ-100 отправился в Минск. На борту было почти 100 пассажиров — все билеты на премьерный полет были распроданы заранее.

Полет длился 1 час 40 минут и открыл новую страницу в авиасообщении между авиаградом и белорусской столицей. Перевозчиком выступила авиакомпания Red Wings, которая входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков России и обслуживает более 100 направлений.

Открытие маршрута сопровождалось праздничной атмосферой: стойки регистрации украсили воздушными шарами, а всех пассажиров первого рейса ждали специальные угощения на борту.

По расписанию вылеты запланированы на майские праздники — 3, 8 и 11 мая. С 5 июня перелеты будут выполняться еженедельно по пятницам и воскресеньям в обоих направлениях.

Примечательно, что десять лет назад история аэропорта «Жуковский» началась именно с рейса в Минск. Тогда полеты выполнялись авиакомпанией «Белавиа», а теперь маршрут возрожден на современных российских лайнерах.