Провайдерам разрешат отключать интернет россиянам за отказ от оптоволокна

Минцифры предлагает дать операторам связи право отключать домашний интернет, если абонент проигнорировал уведомление о плановых работах по замене медных линий на оптоволокно. Об этом говорится в проекте постановления от 17 февраля.

Новые нормы затронут более 1,1 тысячи компаний. По оценке ведомства, изменения коснутся примерно 5,8 миллиона абонентов, которые все еще используют медные кабели для подключения.

Если пользователь не предоставит доступ в помещение для замены линии или не обеспечит подключение оборудования к электропитанию, оператор сможет приостановить оказание услуг. Через шесть месяцев после этого он имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

До этого стало известно, что с 1 февраля доступ в интернет в Орловской, Ивановской, Рязанской, Владимирской и Ульяновской областях якобы будет возможен только по паспорту. Но эта информация оказалась фейковой.