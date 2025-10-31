Промышленный литий могут начать выпускать в России уже к 2027 году

Россия может начать выпуск лития уже в 2026 или 2027 году. Об этом заявил глава Роснедр Олег Казанов на Российско-африканском сырьевом диалоге, его процитировал ТАСС .

«Технологические исследования прошли, опытные исследования прошли. Все это работает. У нас есть эта технология», — отметил он.

Казанов напомнил, что раньше в России сожалели об 11 подобных проектах в Европе при отсутствии своих. Однако европейские идеи, по его словам, так и остались идеями.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, поручил правительству до ноября утвердить план развития отрасли редкоземельных металлов. Он призвал внедрять передовые технологии и расширять спрос внутри России.