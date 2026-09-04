Производство новых смазок для горной промышленности запустили в России

«Газпромнефть — смазочные материалы» запустила производство высокотехнологичных смазок для горной промышленности. Новые составы защищают от износа карьерную и горно-обогатительную технику, которая работает при добыче алмазов, угля и руды. Продукт считается дефицитным: из-за сложности изготовления выпускать его могут лишь немногие компании.

Рецептуру смазок разработали инженеры Научно-исследовательского центра «Газпромнефть — смазочные материалы». Ученые компании изучили запросы машиностроителей и разработали уникальную формулу. Ее главным преимуществом стал собственный инновационный пакет присадок.

Чтобы защитить открытые зубчатые передачи в тяжелой горной технике, создали особую серию пластичных смазок — Gazpromneft Grease AlX OG. Она работает при высоких нагрузках и в сложных условиях эксплуатации.

Новая линейка алюминиевых смазок эффективно предотвращает коррозийные процессы и окисление металлов, что существенно снижает механический износ и предотвращает заклинивание механизмов.