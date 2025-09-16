Производство масел для металлургии выросло в Подмосковье

Объемы производства и поставок гидравлических масел «Газпромнефть - смазочные материалы» увеличились в два раза. Благодаря этому отечественные холдинги черной металлургии удастся обеспечить современной продукцией. Завод компании расположен в подмосковном Фрязине.

«Мы оперативно реагируем на запросы потребителей и предлагаем широкий ассортимент масел, сегодня в нашем портфеле более 70 наименований продукции для металлургического сектора», — рассказал генеральный директор компании компании Анатолий Скоромец.

Рецептуры масел разрабатываются в собственном Научно-исследовательском центре, который также расположен в Подмосковье, с применением технологий искусственного интеллекта. Готовая продукция максимально очищена и способна работать даже при резких перепадах температур.

Смазочные материалы играют важную роль в отрасли, позволяя увеличить долговечность техники и снизить затраты на ремонт.