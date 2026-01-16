Производства без людей появятся в России

Госкорпорации разработают план о переводе производств на так называемые темные цеха, предусматривающие полную автоматизацию процесса без участия человека. Об этом в комментарии «Ведомостям» заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он пояснил, что руководителям компаний поручили максимально роботизировать производства.

Министр добавил, что цель такой работы — повысить технологический суверенитет, а также увеличить объемы выпуска товаров.

«У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов». <…> По сути, это полный перевод под темное производство», — заявил Алиханов.

Министр добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) закончила первую часть роботизации своего завода в Рудневе. Вторая серия работы завершится в следующем году.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что роботизация производства уже идет. В качестве примера он привел цех на «КамАЗе».

«Там только операторы работают, остальное все делают роботы», — пояснил он.

Темными роботизированные производства называются из-за отсутствия окон, света и вентиляции, которые требуются для безопасности сотрудников. Обычно роботами удаленно управляют операторы.

В конце декабря прошлого года Московская область стала лидером среди регионов России по количеству роботов, включенных в работу промышленных предприятий. Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева заявила, что общее число используемых на заводах самостоятельных машин приблизилось к двум тысячам.