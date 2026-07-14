Профессор МГУ Манойло заявил, что искусственный интеллект не приведет к апокалипсису

Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло исключил риск глобальной катастрофы из-за развития искусственного интеллекта. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

По мнению специалиста, значение данной технологии переоценено.

«Да, он активно используется в боевых действиях, но это не тот фактор, который обеспечит кризис в войне или поможет одержать победу», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что для многих людей старшего поколения искусственный интеллект является пугающей технологией, как и многие другие инновации.