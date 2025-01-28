Представитель TenChat Жадан: Россия не имеет отдельного института по развитию ИИ

В России на данный момент нет компетентных специалистов и отдельного института по развитию искусственного интеллекта. Такое мнение в беседе с ИА НСН высказал руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

По словам собеседника, это мешает стране конкурировать с лидерами в области ИИ-технологий — Китаем и США.

В качестве примера успешной разработки он привел китайскую нейросеть DeepSeek, которая предназначена для генерации текста и поиска информации в интернете. По мнению Жадана, Россия развивается обособленно от конкурентов.

«Россия крайне ограничена в своих возможностях, и все упирается в то, что у нас нет доступа к глобализации», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что в Китае запустили нейросеть для генерации текста и поиска в интернете DeepSeek. Она оказалась дешевле и эффективнее ChatGPT и быстро заняла лидирующие позиции среди бесплатных приложений в AppStore в США.