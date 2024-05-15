Предприятие из Москвы испытало считыватели умных меток | 360°

Технологии 15 мая 2024, 13:28 Предприятие из Москвы испытало считыватели умных меток Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания SAUK завершила заводские испытания RFID-считывателей умных меток, которые позволят промышленным предприятиям оптимизировать производство и минимизировать человеческий фактор. Об этом объявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Разработки московских предприятий используются в автомобилестроении, авиационной или ракетно-космической промышленности. Например, одна из компаний завершила заводские испытания RFID-считывателей для промпредприятий», — сказал он.

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Устройство выпустили в прочном корпусе с применением российской электроники. Оно предназначено для считывания специальной маркировки на упаковке, продукции, аппаратуре и других носителях. Например, RFID-считыватель можно использовать для подсчета товаров на конвейере или в момент приема на склад.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Руководитель компании-разработчика Андрей Красовский заявил, что считыватель умных меток позволит производителям исключить фактор человеческой ошибки. Испытания RFID-оборудования длились три года. Специалисты учли рекомендации клиентов, усовершенствовали алгоритм работы и схемотехнику приборов.

Кластер фотоники и микроэлектроники создали в Москве в 2022 году. Он объединил около 60 заводов, дизайн-центров, тестовых лабораторий на более 7,9 тысячи рабочих мест.