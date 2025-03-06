Поставки моторных масел в Красноярский край увеличатся

«Газпром нефть» и правительство Красноярского края заключили соглашение. По нему регион получит современные масла отечественного производства и услуги сервиса предиктивной диагностики оборудования.

Ассортимент поставок включает в себя широкий список смазочных материалов, которые будут применять в горнодобывающей промышленности, энергетике, металлургии, на транспорте и в других сферах. Диагностический сервис на основе искусственного интеллекта позволит повысить эффективность и надежность оборудования.

«Для дальнейшего развития экономического потенциала региона „Газпром нефть“ готова наращивать поставки высокотехнологичной продукции и разрабатывать индивидуальные решения для красноярских предприятий», — заявил председатель правления компании Александр Дюков.

Он назвал регион одним из самых промышленно развитых в России и отметил его уникальные запасы природных ресурсов.

«Перед регионом стоят важные задачи по достижению технологического лидерства, инфраструктурному развитию, обеспечению устойчивой динамичной экономики, созданию комфортной безопасной среды и других национальных целей. Для этого, в том числе, необходима эффективная работа всего промышленного комплекса и внедрение российских разработок и технологий», — добавил председатель правительства региона Сергей Верещагин.

Он отметил, что теперь краевые предприятия получат современные масла для широкого спектра задач.