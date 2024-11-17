Пользователям мессенджера «Зосима» запретят материться

В православном мессенджере «Зосима» будут блокировать сообщения с матом. Об этом РИА «Новости» заявил президент занимающегося реставрацией храмов фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.

Финальную версию платформы планируют презентовать весной 2025 года. Ее разработали для проекта «Спаси и сохрани» как альтернативу западным мессенджерам.

В приложении можно будет общаться, собирать пожертвования на храмы, вести онлайн-трансляции и пересылать фото. В финальной версии мессенджера будет модерация, поэтому пользователи не смогут материться. Если на платформе появится информация аморального содержания, ее удалят, а пользователя заблокируют.

«Это в том числе про экстремизм, призывы к насилию, ругань, сквернословие. За мат будут банить. Важно, чтобы дети, молодежь, не смотрели вредный контент», — подчеркнул Агапов.

Свое название разработка получила в честь святого Зосимы Палестинского. Мессенджер можно будет скачать на популярных мобильных платформах.