В России создадут православный мессенджер «Зосима»

Фонд «Иннотех XXI», занимающийся реставрацией храмов, запустит на российском рынке православный мессенджер «Зосима». Об этом РИА «Новости» сообщил президент фонда Алексей Агапов.

Он рассказал, что для деятельности фонда ранее разработали специальный мессенджер, аналогичный WhatsApp*. Его назвали в честь святого Зосимы Палестинского.

«Наши партнеры работали над ним в течение года, и запуск запланирован на ноябрь 2024 года. Это будет православный мессенджер, который изначально создавался как платформа для обмена информацией о храмах с целью развития проекта „Спаси и сохрани“», — рассказал Агапов.

Он отметил, что мессенджер будет доступен для скачивания на популярных мобильных платформах.

Ранее в России по требованию Роскомнадзора заблокировали мессенджером Signal. Причиной стало нарушение законодательства РФ.

*WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta. Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена