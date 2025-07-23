Пользователям MAX предложили с помощью ИИ повысить цифровую грамотность

Разработчики мессенджера MAX предоставили пользователям возможность с помощью чат-бота GigaChat повысить цифровую грамотность для защиты от мошенников. Создатели платформы также внедрили безопасный режим и систему защиты пользовательских данных.

Чтобы улучшить свои навыки, пользователям нужно ввести в чат-бот один из представленных ниже вопросов:

Как понять, что тебе пишет мошенник?

Как вести себя с мошенниками?

Что делать, если сообщил мошенникам данные карты, пароль из СМС?

Нейросети сгенерируют четкий ответ, благодаря которому человек сможет распознать хитрые уловки мошенников и не даст себя обмануть.

Ранее депутат Дмитрий Гусев предложил разработать специальный механизм, с помощью которого россияне смогут безопасно, бесплатно и легко перенести свои переписки и нужные файлы из WhatsApp* и Telegram в отечественный мессенджер Max.

Он напомнил, что аналогичную схему уже реализовала соцсеть «ВКонтакте». Пользователям дали возможность перенести видео с видеохостинга YouTube на отечественную платформу.