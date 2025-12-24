Пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями

Пользователи игровой платформы Steam в среду массово пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector , отслеживающего неполадки популярных интернет-ресурсов.

Согласно информации платформы, первые сообщения о проблемах начали поступать около 21:30 по московскому времени. К 22:08 было зафиксировано более 14 тысяч жалоб. Основная часть пользователей — около 82% — сообщали о потере соединения с серверами. Наибольшее количество обращений поступило из США, Германии и Великобритании.

Ранее, 3 декабря, в России заблокировали игровая платформа Roblox. В Роскомнадзоре поясняли, что решение принято из-за распространения на площадке, по версии ведомства, экстремистских материалов и контента, способного нанести вред детям.