Два месяца в «ледяной могиле». Замерзший в катке iPhone достали и попробовали включить

Случайно вмерзший в ледяной каток iPhone вернули владельцу. Смартфон пережил восемь недель подо льдом, но затем его удалось включить, сообщил телеканал Fox News .

Ярко-розовый гаджет своей дочери выронил один из рабочих. Еще в ноябре на него вылили 60 тысяч литров воды — iPhone по ошибке оставили на металлическом каркасе катка, а затем заморозили.

Сотрудники развлекательного центра почти сразу заметили смартфон, но достать его не смогли, так как такие работы нарушили бы целостность ледовой структуры. В итоге iPhone стал местной достопримечательностью, извлечь гаджет удалось только после того, как каток закрылся.

Ко всеобщему удивлению, iPhone включился, работает смартфон без сбоев.

«Моя дочь была на седьмом небе от счастья, когда я вернул ей iPhone в полностью рабочем состоянии», — рассказал мужчина, потерявший гаджет.

Историю о замороженном телефоне сообщили новостные агентства по всему миру. В TikTok ролики об этом просмотрели более 10 миллионов раз.

Apple рекламирует iPhone как защищенный от брызг и воды, модель 16 Pro, как утверждают в корпорации, может выдерживать погружение на глубину до шести метров.

Маловероятно, что Apple замораживала iPhone на несколько месяцев, но в прошлом продукции компании удавалось переживать достаточно серьезные нагрузки. К примеру, как писал Appleinsider, в 2021 году iPhone упал в замерзшее озеро. Примерно через 30 дней его удалось извлечь с помощью эхолота и сильного магнита, смартфон работал.

Кроме того, в ноябре 2024 года iPhone одного из туристов на Багамах проглотила тигровая акула. Она быстро поняла, что ошиблась.