Пользователи MAX смогут создать цифровой ID для подтверждения личности

У пользователей MAX появилась возможность создавать цифровой ID, который позволяет подтверждать возраст, социальный статус и другие данные. С его помощью можно будет заселяться в отель, сообщила пресс-служба мессенджера .

«MAX в пилотном режиме запустил возможность создания цифрового ID. Цифровой ID в Max — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое», — заявили в пресс-службе.

Также с помощью цифрового ID можно будет приобрести товары, требующие подтверждения возраста 18 лет и пенсионера, многодетного или студента.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев в день своего юбилея завел канал в мессенджере МАХ. В первом посте политик поприветствовал подписчиков.