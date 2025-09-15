Пользователи MAX смогут создать цифровой ID для подтверждения личности
У пользователей MAX появилась возможность создавать цифровой ID, который позволяет подтверждать возраст, социальный статус и другие данные. С его помощью можно будет заселяться в отель, сообщила пресс-служба мессенджера.
«MAX в пилотном режиме запустил возможность создания цифрового ID. Цифровой ID в Max — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое», — заявили в пресс-службе.
Также с помощью цифрового ID можно будет приобрести товары, требующие подтверждения возраста 18 лет и пенсионера, многодетного или студента.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев в день своего юбилея завел канал в мессенджере МАХ. В первом посте политик поприветствовал подписчиков.