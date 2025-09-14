Пользователи пожаловались на сбои в работе «Госуслуг»

В работе портала «Госуслуги» произошел массовый сбой. Пик обращений пришелся на 15:30 по московскому времени, следует из данных сервиса Downdetector.

За последний час зафиксировали 318 обращений, за сутки — более трех тысяч. Чаще всего пользователи сообщали о сбое сайта (50%). Также они жаловались на проблемы с личным кабинетом (22%) и мобильным приложением (19%).

Больше всего сложностей возникло у владельцев устройств на Android (50% обращений) и iOS (28%). Максимум жалоб поступило из Псковской и Ярославской областей, Удмуртии, Чувашии и Санкт-Петербурга.

В начале сентября сообщалось, что со сбоями работало мобильное приложение Сбербанка. Проблемы со входом возникли у многих жителей российских регионов, в том числе Санкт-Петербурга и Калининграда.