Пользователи Android подверглись атакам с помощью шпионской программы DragonDoll

Пользователи Android более чем из 26 стран столкнулись с атаками через программу DragonDoll, которая маскировалась под обновление Google Chrome. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Positive Technologies.

DragonDoll накладывает поверх реальных приложений поддельные окна и перехватывает данные, которые ввел пользователь, в том числе и переписки. Специалисты департамента Threat Intelligence обнаружили шпионскую программу при анализе пользователей из Саудовской Аравии: зафиксировано около 150 образцов вредоносного ПО.

Во всех случаях люди попадали на поддельный сайт, который оформлен под обычную страницу Google Chrome. Если они нажимали на кнопку «обновить браузер», устанавливалась DragonDoll.

Недавно кибермошенники стали рассылать вирус RedWing под видом приложения для оповещения о воздушной тревоге. Android-троян похищает личные данные и управляет смартфоном.