Кибермошенники подделали сервис оповещения об угрозе БПЛА

Троян RedWing в России распространяется под видом приложения о воздушной тревоге

Хакеры под видом приложения для оповещения о воздушной тревоге распространяют вирус RedWing, похищающий личные данные и управляющий смартфоном. Об этом аналитики компании F6 сообщили изданию Lenta.ru .

Android-троян маскируется под официальное приложение оперативного оповещения о воздушных атаках RadarTrevog. Подделку предлагается скачать с мошеннических сайтов, распространяющих вирус.

«Вредоносные функции RedWing позволяют злоумышленникам похищать данные с устройства, включая СМС, контакты, журналы вызовов и файлы, а также конфиденциальные данные банковских и криптовалютных сервисов, удаленно управлять смартфоном, контролируя происходящее на экране», — сообщили специалисты.

Заражение вирусов дает мошенникам широкие возможности. Они могут шпионить за владельцем смартфона, красть деньги с банковских карт, использовать его устройство в DDoS-атаках.

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