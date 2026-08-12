Кибермошенники подделали сервис оповещения об угрозе БПЛА
Троян RedWing в России распространяется под видом приложения о воздушной тревоге
Хакеры под видом приложения для оповещения о воздушной тревоге распространяют вирус RedWing, похищающий личные данные и управляющий смартфоном. Об этом аналитики компании F6 сообщили изданию Lenta.ru.
Android-троян маскируется под официальное приложение оперативного оповещения о воздушных атаках RadarTrevog. Подделку предлагается скачать с мошеннических сайтов, распространяющих вирус.
«Вредоносные функции RedWing позволяют злоумышленникам похищать данные с устройства, включая СМС, контакты, журналы вызовов и файлы, а также конфиденциальные данные банковских и криптовалютных сервисов, удаленно управлять смартфоном, контролируя происходящее на экране», — сообщили специалисты.
Заражение вирусов дает мошенникам широкие возможности. Они могут шпионить за владельцем смартфона, красть деньги с банковских карт, использовать его устройство в DDoS-атаках.
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