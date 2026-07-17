Пользователей «ВКонтакте» предупредили о переходе на единый домен vk.ru

«ВКонтакте» завершает переход на единый домен — vk.ru. Все привычные сервисы можно будет найти по обновленному адресу, сообщили в пресс-службе компании.

«Домен vk.ru работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов. Это обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей», — подчеркнули в VK.

Для пользователей ничего не изменится. Аккаунт, настройки, контент и другие возможности остаются прежними: достаточно обновить закладку на vk.ru.

Недавно в VK заявили об обычном режиме работы своих сервисов. Приложения доступны для установки в Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery, RuStore и других магазинах для платформы Android.