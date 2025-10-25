Пользователей iPhone предупредили об уничтожающем батарею обновлении

Новое обновление iPhone может уничтожить аккумулятор гаджета — после установки iOS 26 он начинает перегреваться. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, пользователи массово жалуются на проблемы с батареей в связи с новым обновлением. Владельцы рассказали, что на устройствах появился новый дизайн Liquid Glass, но девайс стал раскаляться после игр или листания соцсетей.

Когда батарея перегревается, на гаджете возникает анимация, которая полностью блокирует доступ ко всем функциям, пока iPhone не остынет. Некоторые владельцы придумали лайфхак: кладут смартфон в морозилку, чтобы тот быстрее вернулся к рабочей температуре.

Также из-за перегрева в iPhone иногда «вздуваются» аккумуляторы, после чего их приходится относить в ремонт. После обновления могут возникать неполадки и с соединением: гаджет отображает все полосы сигнала, но звонки и мобильный интернет не работают.

Ранее аналитики рассказали о падении спроса на iPhone. По их словам, все большую популярность приобретают новинки Xiaomi, Honor и Samsung.