iPhone больше не в топе? Какие новинки среди смартфонов заинтересовали россиян

CDEK.Shopping: интерес к Xiaomi вдвое обогнал спрос на iPhone в России

Новинки Xiaomi, представленные в конце сентября, вызвали у россиян вдвое больший интерес, чем новые модели смартфонов Apple, презентованные в начале октября. Об этом сообщили аналитики СДЭК.Shopping, исследование оказалось в распоряжении РИА «Новости» .

«Аналитики сервиса фиксируют беспрецедентный интерес к презентованной 25 сентября новинке от Xiaomi. Спустя неделю после презентации Xiaomi 17 Pro Max ищут в два раза чаще, чем iPhone 17, за аналогичный период (неделя после презентации)», — сказано в исследовании.

Аналитики отмечают, что ежедневный трафик на бренд Xiaomi сейчас на 350% выше, чем у Apple.

Однако Apple остается лидером по продажам смартфонов. По данным аналитиков, китайский бренд Xiaomi смог обойти американского конкурента только однажды — 30 сентября, когда продажи Xiaomi превысили продажи Apple.

«Тем не менее в долгой перспективе ситуация складывается в пользу Apple, бренд из Купертино — неизменный лидер в категории смартфонов», — добавили аналитики.

Лидерами рынка смартфонов в первой половине 2025 года стали Apple, Honor и Samsung. Доля Apple составила 41,8%, Honor — 16,8%, а Samsung — 15,1%. Китайский Xiaomi пока не попал в тройку, но его последний флагман может изменить ситуацию.

