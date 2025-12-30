Пользователей Apple предупредили о «чрезвычайно изощренной» кибератаке

Компания Apple предупредила пользователей об угрозе «чрезвычайно изощренной» кибератаки. Об этом сообщила газета Daily Mail .

В двигателе WebKit, на основе которого работает браузер в операционной системе iOS, нашли две критические уязвимости, через которые хакеры могут завладеть доступом к гаджетам.

В зоне особого риска — iPhone 11, 12,9-дюймовый iPad Pro третьего поколения и 11-дюймовый первого, а также все более поздние модели.

Пользователям рекомендовали установить обновления программного обеспечения.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил, что мошенники могут заблокировать iPhone через чужой Apple ID под предлогом активации игрового контента, разблокировки премиум-версии приложений или доступа к играм по сниженной цене.