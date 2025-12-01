Доцент Щербаченко предупредил, что мошенники могут заблокировать iPhone через чужой Apple ID

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил NEWS.ru о новой мошеннической схеме, в результате которой злоумышленники могут заблокировать iPhone. Они маскируются под продавцов игрового контента и предлагают временно авторизоваться в чужом аккаунте Apple ID для установки приложений.

Мошенники обещают активировать недоступный игровой контент, разблокировать премиальную версию приложения или предоставить доступ к играм по сниженной цене. После того как пользователь вводит чужие учетные данные от Apple ID на своем устройстве, преступники активируют функцию «Найти iPhone», переводят смартфон в режим пропажи и блокируют его.

Затем владельцу устройства поступают требования о переводе денег за разблокировку. Злоумышленники угрожают удалить все данные или обнародовать личную информацию.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт рекомендовал никогда не входить в чужой Apple ID на устройстве, проверять источники и приобретать игры и приложения только в официальном App Store. Также важно включать двухфакторную аутентификацию для своего Apple ID, так как это усложнит злоумышленникам доступ к аккаунту.