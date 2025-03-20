Пользователь из Норвегии узнал от ChatGPT, что он убийца, и пришел в ужас

ChatGPT обвинил пользователя из Норвегии Арве Хольмена в убийстве двух детей и покушении на третьего. Об этом случае рассказали в пресс-службе Европейского центра цифровых прав.

Норвежец попытался узнать у чат-бота что-нибудь о себе. В ответ искусственный интеллект рассказал, что Хольмена приговорили к 21 году тюрьмы за убийства. При этом в рассказе, который получился у приложения, были и реальные факты из биографии собеседника — например, бот точно ответил, сколько у мужчины детей и какого они пола, а также в каком городе он появился на свет.

Хольмен признался, что его это очень испугало — особенно тот факт, что это кто-то мог прочитать и поверить написанному. На создавшую приложение компанию OpenAI подали жалобу, однако, как говорят правозащитники, разработчик не собирается доводить нейросеть до ума, чтобы снизить число подобных случаев.

Ранее житель Казахстана выиграл суд, использовав ChatGPT вместо адвоката.