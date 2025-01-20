Политическую волю назвали условием появления альтернативной платежной системы в РФ

Для создания в России альтернативной платежной системы нужна политическая воля. Об этом в интервью ведущей 360.ru Аксинье Гурьяновой рассказал президент ассоциации разработчиков программного обеспечения РУССОФТ Валентин Макаров.

По его словам, в стране никак не используется программное обеспечение платежных систем. Это связано с финансовой политикой и зависимостью от Всемирного банка.

«Без программного обеспечения ничего не будет сделано. Оно есть, и мы много участвуем в разных зарубежных проектах. В России эти проекты работают. Но нужна политическая воля, чтобы иметь альтернативную платежную систему», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что при таком условии Россия сможет построить не одну собственную платежную систему, а несколько разных, которые будут использоваться в различных жизненных ситуациях.

На прошлой неделе Центробанк зарегистрировал в России новую платежную систему «Пэйви». Она стала первой в реестре регулятора в 2025 году.