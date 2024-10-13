Погода в третий раз сорвала отстыковку корабля Crew Dragon от МКС

Неблагоприятные погодные условия в американском штате Флорида в третий раз сорвали планы компании SpaceX по отстыковке многоразового космического корабля Crew Dragon от МКС. На нем должен вернуться на Землю российский космонавт Александр Гребенкин.

Последней датой проведения работ для возвращения челнока с россиянином на борту стало воскресенье, 13 мая. Но снова помешала погода.

«Из-за неблагоприятных погодных условий у берегов Флориды отстыковку Dragon с Международной космической станцией отменили. Команда продолжит следить за погодными условиями», — указали в сообщении компании в социальной сети X.

Первоначально отстыковку Crew Dragon готовили на ночь с 7 по 8 октября, но из-за погоды работы перенесли сначала на 10 октября, а после — на 13-е число.

Кроме россиянина Гребенкина, челнок доставит на землю американских астронавтов Мэттью Доминика, Майкла Барретта и Джанетт Эппс.

На втором пристыкованном к МКС корабле Crew Dragon прибыли российский космонавт Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг. Запуск ракеты-носителя Falcon-9 прошел с мыса Канаверал 28 сентября.

Изначально в состав экипажа входили четыре человека, но численность сократили, чтобы вернуть на землю оставшихся на МКС астронавтов Барри Уилмора и Суниту Уильямс из экипажа Starliner, чей челнок вышел из строя. На землю они вернутся вместе с Горбуновым и Хейгом 25 февраля 2025 года.