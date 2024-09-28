Космонавт Горбунов отправился на МКС на корабле Crew Dragon

Российский космонавт Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг, вошедшие в состав миссии Crew-9, отправились к Международной космической станции на корабле Crew Dragon. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса .

На орбиту корабль вывела стартовавшая с мыса Канаверал ракета-носитель Falcon-9. Отделение Crew Dragon от второй ступени прошло в штатном режиме.

Корабль пристыкуется к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС 30 сентября в 00:30 по московскому времени.

Изначально в миссию Crew-9 входило четыре человека, но их число сократили до двух, чтобы вернуть на Землю экипаж Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. Их корабль во время тестового полета на МКС столкнулся с большими проблемами: пять из 28 двигателей вышли из строя, кроме того обнаружилась утечка гелия.

Планировалось, что прибывший 5 июня на МКС экипаж останется там всего на восемь дней, но после неполадок в корабле Уилмор и Уильямс задержатся в космосе до 25 февраля 2025 года и вернутся на Землю на Crew Dragon с Горбуновым и Хейгом.