Подросткам из Ленинградской области будут выдавать сим-карты вместе с паспортами

Новый пилотный проект запустили в МФЦ Ленинградской области: 14-летние подростки вместе с первым паспортом будут получать сим-карты Yota с особым тарифом. Первые три месяца они будут получать по 50 гигабайт интернета и две тысячи минут на звонки, а стоить это будет всего 499 рублей.

«Первый паспорт — это новый этап взросления, через который в прошлом году прошли около 20 тысяч подростков Ленинградской области. Мы услышали их желание стать более самостоятельными», — заявил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Исследования показали, что 96% подростков от 12 до 17 лет ежедневно пользуются интернетом и имеют собственные смартфоны, проводя время в основном в соцсетях.

В будущем этот проект планируется масштабировать: сначала на Санкт-Петербург, а затем — и на другие регионы России.