Почти неуязвим. В России стартовали испытания стратостата «Барраж-1»

В России начались испытания стратосферной платформы для широкополосной связи «Барраж-1». Ее разработка — значительное достижение отечественных специалистов. Об этом в беседе с ИС «Вести» рассказал заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рамм.

Российская беспилотная стратосферная платформа «Барраж-1» рассчитана на работу на высотах от 20 до 30 километров с полезной нагрузкой до 100 килограммов. В отличие от обычных метеорологических зондов, платформа оснащена пневматической системой балласта. Это позволяет ей самостоятельно регулировать высоту полета.

«То, что это делается, — это очень круто. Моментально создать такую группировку, поддерживающую высокоскоростной обмен информацией, дорогого стоит», — сказал Рамм.

Сбить устройство почти невозможно, ведь не каждая ракета способна достичь стратосферы.

Аэростатный интернет может стать альтернативой американскому Starlink.