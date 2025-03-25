PlayStation 5 получила обновление с улучшением производительности

Компания Sony выпустила обновление прошивки для приставки PlayStation 5, в котором увеличила поддержку эмодзи для общения игроков и улучшающую действия героев. Как отметило издание TechRadar , новый патч стал самым значительным среди всех обновлений с момента запуска консоли.

В описании к пакету обновлений указали, что разработчики предусмотрели усиление коммуникационных функций системы с пользователями, чьи действия теперь станут отображаться на специальных карточках.

Кроме того, игроки смогут использовать эмодзи в кодировке Unicode 16.0 в личных сообщениях.

Потенциальные спойлеры останутся скрытыми. Кроме того, в приставке сохранили родительский контроль. Если играми увлекается ребенок или подросток, то взрослые смогут ограничить доступ к контенту.

В начале февраля после запрета на ввоз в Россию приставок PlayStation и Xbox из стран Евросоюза спрос на консоли на отечественных маркетплейсах увеличился почти в два раза.

Как отметила аналитик сервиса Moneyplace Анастасия Романова, если в периоды не пикового спроса россияне покупали максимум 1500 приставок в день, то после введения санкций этот показатель превысил 2700 единиц.