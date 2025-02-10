Спрос на PlayStation и Xbox вырос в России

Россияне стали скупать PlayStation и Xbox на фоне возможного запрета на их ввоз

На российских маркетплейсах вырос спрос на игровые приставки PlayStation и Xbox. Всплеск интереса связали с возможном запретом на их поставки из ЕС, сообщило РИА «Новости» .

Аналитики сервиса Moneyplace подсчитали, что востребованность приставок на Ozon и Wildberries выросла более чем вдвое за период с 28 января по 5 февраля.

«Конец января и начало февраля — традиционно спокойный период для селлеров приставок и консолей: новогодние праздники прошли, а до 23 февраля еще достаточно далеко. Но в этом году продажи могли подстегнуть новости о возможном запрете на поставки PlayStation и Xbox в Россию», — предположила специалист сервиса Анастасия Романова.

В прошлом году, по ее словам, в периоды не пикового спроса на маркетплейсах в среднем продавали около 1000-1500 приставок в день. С 28 января по 5 февраля реализовали более 2700.

Всего за указанный период на маркетплейсах продали почти 25 тысяч приставок на сумму порядка 257,7 миллиона рублей.

В январе глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила ввести запрет на продажу в Россию игровых приставок. Ограничения она хотела внести в новый санкционный пакет.