Пилотируемый корабль «Союз МС-26» вышел на орбиту

Роскосмос заявил о выходе на орбиту корабля «Союз МС-26» с экипажем на борту

Отправившийся с космодрома Байконур к МКС пилотируемый корабль «Союз МС-26» вышел на заданную орбиту после отделения третьей ступени ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации добавили, что на борту корабля находятся два российских космонавта — Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

На станции экипаж останется на 202 суток, в ходе которых запланированы выходы в открытый космос, прием российских грузовых кораблей и научно-прикладные исследования.

После подхода к МКС корабль состыкуется с модулем «Рассвет». По предварительной оценке, это произойдет в 22:33 по московскому времени. Проследить за стыковкой можно в прямой трансляции в социальных сетях Роскосмоса.

Новый экипаж сменит находящихся на станции космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и американского астронавта Трейси Дайсон. На Землю они отправятся на корабле «Союз МС-25». Их приземление запланировали на 23 сентября.

Сегодня же стало известно, что два непрофессиональных астронавта из состава экипажа космического корабля Crew Dragon выйдут в открытый космос. Это станет первым подобным случаем за всю историю космонавтики.