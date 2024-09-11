Два члена экипажа Crew Dragon выйдут в открытый космос

Два члена экипажа корабля Crew Dragon 12 сентября выйдут в открытый космос. Об этом сообщил Интерфакс .

Они будут первыми в истории непрофессиональными астронавтами на частном корабле, совершившими это.

В состав экипажа вошли бизнесмен Джаред Айзекман, отставной летчик Скотт Потит и инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон. В открытый космос выйдут Айзекман и Джиллис. Всего полет продлится пять дней, экипаж совершит много уникальных научных экспериментов.

Ранее стало известно, что корабль Boeing Starliner, находящийся на МКС, начал издавать странные звуки. Из-за его поломки двое астронавтов пробудут на орбите на восемь месяцев дольше, чем ожидалось. Вернет их на Землю корабль SpaceX.