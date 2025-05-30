Петербург начал тестировать трамваи с искусственным интеллектом

В Санкт-Петербурге начались тесты общественного транспорта с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на специалистов СПб ГУП «Горэлектротранс» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Специалисты «Горэлектротранса» проводят проверку высокоавтоматизированных вагонов на закрытом полигоне. Целью является соответствие требованиям безопасности. Также обсуждаются перспективы испытаний беспилотных грузовиков.

Город планирует увеличить парк интеллектуальных трамваев к концу 2025 года.

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