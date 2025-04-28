IT-эксперт Щельцин назвал бесперспективным создание нового российского мессенджера

Эксперт в области цифровой экономики, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с ИА НСН рассказал, что проекты мессенджеров, созданные выходцами из России, не выдерживают конкуренции внутри страны.

Создание нового российского мессенджера технически осуществимо, однако с практической точки зрения реализовать подобный проект сложно. Как отмечает эксперт, ведущие мировые платформы создавались при активном участии россиян либо представителей стран СНГ. Проблема заключается не столько в разработке продукта, сколько в создании благоприятных условий для развития и функционирования отечественного сервиса именно в российском правовом пространстве.

Основной вопрос состоит в конкурентоспособности будущего проекта относительно крупнейших российских IT-компаний. Сегодня крупные корпорации контролируют рынок коммуникационных сервисов, ориентируясь преимущественно на собственный сегмент аудитории и интересы бизнеса, а не на удовлетворение потребностей широкой массы пользователей. В результате создается ситуация, когда стартапам крайне трудно конкурировать с такими крупными игроками рынка.