Песков обратил внимание на риски использования нейросетей в СМИ

Песков: ИИ в будущем может убить в людях возможность анализировать

Использование искусственного интеллекта может как дать человечеству новые возможности, так и принести новые проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, использование нейросетей в СМИ сделает доступ к информации фактически безграничным. Он также не исключил, что из-за развития ИИ у людей может исчезнуть способность к анализу.

«Я бы не стал окрашивать искусственный интеллект в черный или белый цвет», — подчеркнул Песков.

Он также назвал передовые технологии терра инкогнита и добавил, что никто не может дать точного прогноза по нейросетям.

Ранее психиатр Артем Гилев рассказал, что ИИ могут оказывать негативное влияние на человеческую психику. Чат-боты запрограммированы угождать пользователям и создают иллюзию согласия. Они не всегда ориентируются на этические принципы, добавил специалист.