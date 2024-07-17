Первый в России водородный полигон запустили на Сахалине 16 июля. Об этом объявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщило издание «ФедералПресс» .

«Сахалин — место создания одного из трех водородных полигонов в России. Первая капля <…> водорода появится на ваших глазах», — заявил глава региона в ходе церемонии запуска полигона.

Лимаренко добавил, что человечество идет по пути использования водорода и поздравил собравшихся с запуском крупного проекта, отметив, что регион стал местом для отработки и внедрения водородных технологий в энергетике и транспорте.

В церемонии открытия участвовали представители российского правительства и индустриальные партнеры.

По словам первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, запуск первой генерации водорода на единственном в России водородном полигоне на Сахалине позволит стране занять достойное место на международной технологической карте мира, сообщило агентство Regnum.

Ранее замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил бывший полигон подготовки бойцов ЧВК «Вагнер» в Молькине Краснодарского края.