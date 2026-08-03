Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 выполнил полет

Полностью импортозамещенный серийный магистральный пассажирский самолет МС-21 выполнил первый полет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

«На сегодняшний день выполнено уже около половины программы сертификационных летных испытаний, а после завершения сертификации начнутся поставки серийных самолетов эксплуатантам», — отметил замглавы ведомства Геннадий Абраменков.

На протяжении одного часа 23 минут экипаж проверил устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работу систем, замещенных на отечественные. Полет прошел на высотах до шести тысяч метров.

В испытаниях участвовали заслуженные летчики-испытатели Герой России Роман Таскаев, Сергей Михайлюк и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Николай Фонурин. По словам Таскаева, полетное задание выполнено полностью, техника показала себя хорошо.

В июле в ходе визита на Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев» МС-21 осмотрел президент России Владимир Путин.