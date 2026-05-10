Первый частный российский космодром сможет запускать 50 ракет ежегодно

Частный космодром Приморский позволит запускать до 50 легких ракет в год

Первый частный космодром Приморский в России позволит запускать до 50 легких ракет в год. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании Space Energy.

«Инфраструктура проекта проектируется под сверхлегкие и легкие ракеты. Это позволяет сократить стоимость эксплуатации, ускорить подготовку и обеспечить частоту запусков. Проектная мощность предусматривает до 50 запусков в год», — отметили в компании.

Космодром предназначен для запусков разработанной Space Energy ракеты-носителя «Орбита». Первый полет запланирован на 2027 году, однако при успешной реализации проекта он может произойти в 2026-м.

На космодроме рассчитывают построить несколько стартовых столов. В будущем проект обеспечит не только собственные запуски, но и технологические, научные и коммерческие миссии сторонних заказчиков.