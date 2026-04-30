Психолог Чмуж рассказала, что мозг не запускает эмоциональный отклик на смайлики в переписке

Мозг человека воспринимает живую улыбку и смайлик в переписке по-разному. Об этом рассказала психолог Александра Чмуж в разговоре с KP.RU .

Эксперт рассказала, что при живом общении активизируются зеркальные нейроны — клетки головного мозга, которые помогают понимать чувства и эмоции других людей. Это создает ощущение близости и вовлеченности, а также вызывает эйфорию от переживания эмоционального единства.

Однако смайлики работают иначе. Мозг анализирует лишь символ, а не реального человека. Эмоция формируется не напрямую, а через воспоминания и личный опыт, добавила психолог.