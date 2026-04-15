Первая в Японии выставка роботов-гуманоидов открылась в Токио

Первая в Японии выставка человекоподобных роботов открылась в выставочном центре Tokyo Big Sight. Об этом сообщило РИА «Новости». .

Большинство машин установят на заводах или в магазинах. Однако особое внимание публики привлек робот от Humanoid Drink Station. Посетители должны были сделать заказ на планшете и получить от робота тот или иной напиток, но на практике тот путал холодильники, пытался схватить воздух или просто зависал.

Еще один робот — Booster — играл в футбол с оператором.

Выставка продолжит работу до 17 апреля.

