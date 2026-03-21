Пермский ученый придумал самолетные лопасти, которые меняют форму прямо в воздухе

В России запатентовали систему для изменения формы винта в полете

Российский ученый из Перми Андрей Паньков разработал технологию, позволяющую лопастям воздушных винтов менять форму во время полета. Об этом «Газете.ru» рассказали в пресс-службе Пермского Политеха.

Проблема современных авиационных винтов заключается в том, что для взлета им нужен один угол наклона, а для быстрого полета — совершенно другой. Сейчас это решается тяжелыми механическими системами поворота всей лопасти, которые весят десятки килограммов.

Пермская разработка предлагает заменить громоздкое железо легким набором элементов весом всего в несколько сотен граммов. Эти детали покрывают поверхность лопасти и позволяют ей изгибаться или закручиваться в нужную сторону, подстраиваясь под текущую скорость и высоту.

Новинка базируется на использовании специальных пьезоэлектрических элементах, которые деформируются под воздействием электрического напряжения.

Главное достижение профессора Панькова заключается в особой конструкции электродов, что позволило увеличить эффективность изгиба лопасти на 20% по сравнению со всеми существующими мировыми аналогами.

Такая конструкция позволяет активнее управлять воздушным потоком и повышает эффективность работы винта.

Внедрение лопастей нового типа сулит авиации огромные выгоды. Математическое моделирование подтвердило, что технология заметно снижает уровень шума и вибраций, а также существенно экономит топливо за счет идеальной аэродинамики на каждом этапе пути.

Изобретатели уже получили патент. В ближайшее время команда исследователей из ПНИПУ планирует перейти от расчетов к созданию реальных прототипов для проведения испытаний.

